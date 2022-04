Addio a Catherine Spaak, la star del cinema è morta a 77 anni. Malata da tempo

Morta Catherine Spaak, dal cinema alla tv: carriera ricca di successi

Catherine Spaak è morta. L'attrice e conduttrice aveva 77 anni e si è spenta in seguito ad una lunga malattia. Era ricoverata da tempo in una clinica romana a causa di un'emorragia cerebrale da cui non si era più ripresa. La star del cinema italiano degli anni '60 e '70 era diventata famosa con film come "La voglia matta" e "Il sorpasso" e poi grazie al suo programma tv "Harem". L'attrice, cantante, ballerina e conduttrice di origine belga, icona di fascino ed eleganza, in una recente intervista aveva detto di voler prendere le cose "con leggerezza": "La malattia, il dolore non sono una vergogna". Catherine Spaak era nata in una famiglia belga di artisti e uomini politici: la madre era un'attrice, il padre uno sceneggiatore cinematografico e lo zio Paul-Henri ricoprì per più mandati la carica di premier del Belgio.

Il successo sul grande schermo fu certificato dalla Targa d'oro ai David di Donatello del 1964 e da una presenza costante nella commedia all'italiana, da "L'armata Brancaleone" a "Adulterio all'italiana". A metà degli anni '60 arrivano anche i primi contratti da contante con la Dischi Ricordi e arrivano i 45 giri "Mi fai paura" (1964), "Quelli della mia età" (cover di Tous les garçons et les filles" di Françoise Hardy) e "Noi siamo i giovani". In tv si era fatta apprezzare soprattutto con "Harem", il talk show al femminile andato in onda su Rai 3 dal 1988 al 2002 con grande successo, in cui le donne si raccontavano su divani damascati con dietro le quinte un uomo che ascoltava e alla fine veniva allo scoperto per dire la sua.

