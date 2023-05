"Beautiful" festeggia le novemila puntate e sbarca per la prima volta a Roma

"Beautiful" arriva a novemila puntate andate in onda e sbarca per la prima volta a Roma

In occasione del traguardo delle novemila puntate, "Beautiful", la soap opera più popolare del mondo, sceglie di nuovo l'Italia per ambientare le sue storie appassionanti. La prima puntata è andata in onda il 23 marzo 1987 sulla Cbs. Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012, "Beautiful" si girerà per la prima volta in 36 anni a Roma, la Capitale della "grande bellezza" amata in tutto il mondo. L’Italia si conferma il paese più amato dalla soap opera.

"Beautiful", le sei puntate girate a Roma

Le sei puntate ambientate in Italia saranno girate tra il 15 e il 17 maggio 2023. Il pubblico italiano le potrà vedere in onda nella primavera 2024. La messa in onda statunitense è prevista tra il 16 e il 23 giugno 2023. Sono attesi sette protagonisti della nota soap: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson).