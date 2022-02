Belli dentro, Belli fuori: Alessia Ventura con Margherita De Bac su LA7

Belli dentro, Belli fuori, Alessia Ventura affianca Margherita De Bac su LA7

Da sabato 19 febbraio alle ore 11.15 su La7 torna in onda Belli dentro, Belli fuori.

Una nuova edizione segnata da tante novità a partire dalla conduzione. Ad affiancare la giornalista di salute del Corriere della Sera e volto del programma, Margherita De Bac ci sarà l'elegante Alessia Ventura che con il garbo e l'accuratezza che la contraddistinguono accoglierà i tanti ospiti illustri della medicina che ogni sabato si accomoderanno nel nostro salotto del benessere.

Belli dentro, Belli fuori: la formula del talk di LA7

Resta invariata la formula del talk di La7 Belli dentro, Belli fuori con due diversi argomenti trattati in ogni puntata, il primo più strettamente legato all' attualità, il secondo volto ad approfondire le notizie di salute e benessere che interessano il pubblico. Come per ogni edizione il programma sarà arricchito di due rubriche: una dedicata al fitness con l' illustrazione di semplici workout preparati dalla nostra personal trainer Daniela Mascia ed eseguiti da Alessia e l'altra dedicata alla salute e cura della pelle. Si tratterà di 10 pillole dedicate alla cura della pelle realizzate in collaborazione con la nota dermatologa - la Prof.ssa Pucci Romano- che sarà anche uno dei volti della rubrica.

Ogni settimana la Prof.ssa ci aiuterà a conoscere e trattare la nostra pelle con il supporto di una cosmetologa che offrirà preziosi consigli per una corretta beauty routine.

“Belli dentro, Belli Fuori” è un programma ideato da ULIVETO e ROCCHETTA, Acque della Salute e prodotto da Me Production.

