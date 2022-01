Capitano Ultimo ospite del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022

Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, Capitano Ultimo ospite venerdì 4 febbraio

Capitano Ultimo venerdì 4 febbraio sarà al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022. Il colonnello Sergio De Caprio salirà dunque sul Palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione. “Un ospite insigne per ciò che ha rappresentato e rappresenta” ha spiegato il direttore artistico Fabrizio Venturi. Il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 si terrà a Sanremo, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio, nell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione. Il Festival ha ottenuto anche il Patrocinio del Comune di Sanremo e vuole far conoscere, in modo più approfondito, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede.

Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, anche Vittorio Sgarbi ospite

Non solo Capitano Ultimo. Tra gli ospiti della kermesse vi sarà Vittorio Sgarbi, che, sul palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio 2022, offrirà una lettura critica della canzone di ispirazione cristiana, per evidenziarne le peculiarità che la caratterizzano come forma d'arte. Tra gli ospiti si leggono: Padre Luca Arzenton, i Kantiere Kairòs, Max de Palma, Sefora Orefice, Don Michele Madonna, Diolovuole Band, Don Lino – Don Pasqualino di Dio, Bruno e Basta, Don Beppe – D-Beppe. La giuria di qualità è presieduta da Gianni Testa. Sanremonews attribuirà un Premio Stampa. L'Ufficio Stampa è affidato al giornalista Biagio Maimone.

