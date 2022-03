Corro da TE, il film con Favino e Leone

Presentazione ufficiale al Cinema Odeon dell'anteprima del film Corro da Te del regista Riccardo Milani torna dopo un anno dal film Come un gatto in tangenziale 2, protagonisti della commedia ironica Pierfrancesco Favino nella parte di Gianni cinquantenne in carriera, titolare di un brand di scarpe da running e Miriam Leone nella parte di Chiara una donna musicista, bella sempre sorridente nonostante sia paraplegica per causa di un'incidente, tra di loro ci sarà un'intensa relazione che li porterà a unirsi sarà possibile scoprirlo al cinema. Nel cast Michele Placido, Piera Degli Esposti e Pilar Fogliati, la sceneggiatura scritta di Riccardo Milani con la collaborazione Furio Andreotti e Giulia Calenda.

Servizio realizzato da Nick Zonna



