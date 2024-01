Diletta Leotta, le rivelazioni di Cristina Marino a Mamma Dilettante

Cristina Marino a Diletta Leotta: il primo incontro con Luca Argentero a Santo Domingo

«Ho conosciuto il mio “Arge” sotto una palma. Eravamo a Santo Domingo per girare un film. Alle 12.00 mi hanno avvisato che non avrei potuto prendere il volo programmato per le 18.00. La stessa sera sarebbe arrivato Luca. Se il volo non fosse stato posticipato non ci saremmo neanche mai incontrati. Siamo finiti a cena insieme. Non è successo niente quella sera anche se mi sono data delle grandi pacche sulla spalla. Ma è scattata una miccia, c’è stato un colpo di fulmine. Lui da maschio alfa qual è mi ha subito corteggiata. Il giorno dopo sono comunque ripartita, nonostante lui mi abbia raggiunto con un messaggio (si era fatto dare dalla produzione il mio numero di telefono) in cui mi ha scritto “Ci sono tanti modi per perdere un volo, perdilo”. Io però mi sono data un’altra pacca sulla spalla e sono rientrata a casa. Poi, però, ci siamo sentiti via messaggio e dopo 10 giorni mi ha raggiunto lui a Milano e siamo andati fuori a cena un’altra volta. Successivamente sono andata io a Roma e da lì non mi sono più mossa. Dalla prima volta che sono entrata in casa sua abbiamo incominciato una convivenza. Luca ha un’autenticità, un modo di stare al mondo che mi piace moltissimo. Lui mi piace più di qualsiasi altra persona che abbia mai conosciuto, anche più delle mie amiche. Luca è la persona con cui mi diverto di più al mondo. È un amico, un marito, un compagno di viaggio. Mi piace come viaggia, mi piace come parla, mi piace anche come litiga. Non quando litiga con me (sorride; ndr), ma con gli altri, quando dice la cosa giusta nel modo giusto, io invece impazzisco. Un po’ ci compensiamo».

Cristina Marino a Diletta Leotta: L’irresistibile savoir faire torinese di Luca Argentero

«Io sono sempre stata un po’ attratta dagli uomini un più grandi. Sono una fan degli uomini più adulti, capaci di proteggermi. Oggi la differenza di età con Luca non si nota, ma se riguardo le foto di quando Luca mi ha conosciuta la differenza di età è evidente. Allora avevo 24 anni, Luca è stato furbetto (sorride; ndr). Quando i miei genitori hanno saputo di lui all’inizio non erano felicissimi. Ma poi Luca con il suo savoir-faire torinese ha saputo conquistarli. Nessun uomo aveva dormito a casa mia prima di Luca. Mio padre siculo doc non l’aveva mai permesso a nessuno. Ma alla prima cena Luca ha saputo conquistare mio padre tanto da essere invitato a rimanere a dormire a casa».

Cristina Marino a Diletta Leotta: Le donne devono imparare a rapportarsi nel modo corretto con le altre donne

Cristina Marino risponde agli hater che l’hanno criticata per aver ripreso ad allenarsi subito dopo il parto. «In un momento storico come questo, in cui il fucile è puntato sugli uomini che non sanno trattare le donne bisogna allo stesso tempo riflettere sul rapporto tra le donne. Spesso sanno essere cattive gratuitamente. I social purtroppo sono uno strumento che tutti usano per dire quello che pensano senza nessun tipo di filtro, senza nessun tipo di retropensiero. Scrivere dei messaggi a una neo-mamma in un momento delicato come quello della maternità secondo me è ingiusto. Ogni mamma deve essere libera di fare quello che vuole: c’è chi vuole allenarsi, chi stare sul divano, chi vuole fare la maglia. È sbagliato giudicare».

Cristina Marino a Diletta Leotta: mi sono innamorata di Luca a prescindere dalla sua paternità

«Luca è diventato papà nel momento giusto della sua vita. Avrei voluto fare un figlio con lui anche prima, da giovane. Ma sono felice che Luca ed io prima di essere genitori siamo stati una coppia. E questo fa tanto la differenza. Io mi sono innamorato di Luca a prescindere dalla sua paternità. Nei momenti difficili è importante avere il ricordo di cosa siamo lui ed io a prescindere dalla nostra famiglia. Insieme eravamo già una famiglia, poi i nostri figli sono stati il coronamento del nostro amore. Prima di avere i bimbi siamo stati per cinque anni dei fidanzatini in giro per il mondo».

«Io ho seguito il tuo stesso percorso…» chiosa divertita Diletta Leotta