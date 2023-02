Ferragni-Fedez a Sanremo, bufera Instagram: chiesti i contratti di entrambi

Sanremo 2023, scoppia la bufera in Rai su Instagram: chiesti i contratti di Ferragni e Fedez. Ecco cosa è successo

Chiara Ferragni e Fedez ancora al centro del caos mediatico. Non sono bastate le polemiche sui nude look dell'influencer digitale , il bacio tra il rapper milanese e Rosa Chemical , la crisi di coppia sempre più probabile, ora scoppia anche il caso “Instagram”, mai così presente in un'edizione del Festival di Sanremo. Il Consiglio di amministrazione della Rai sta infatti indagando ed ha richiesto di visionare i contratti di Fedez e Chiara Ferragni sui loro diritti di immagine.