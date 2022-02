Ilary Blasi scatenata in discoteca. Totti, il marito di Noemi se n'era accorto

Crisi Totti e Blasi, gli amici confermano

Tra i nomi dei presunti responsabili della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti compare Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti e padre della ex gieffina Asia. Classe 1977, è un Pr e body builder molto attivo nella vita notturna romana.

Amico dei vip, è noto per l’organizzazione di feste, eventi e cene a cui partecipano i calciatori della Roma. Fu lui, ad esempio, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti nel lontano 2001.E sarebbe sempre Nuccetelli ad aver messo in contatto il "Pupone" con Noemi Bocchi, attraverso uno dei suoi eventi, da cui sarebbe scoppiato l’amore.

Come riporta Dagospia, anche Ilary sembra essersi lasciata andare nelle ultime settimane. Ultimamente è comparsa sui social in compagnia di Luca Tommasini, con cui sarebbe andata a ballare, scatenandosi e concedendo foto ai follower. Tutti segnali, dunque, che sembrerebbero avvalorare l'idea di una separazione dall'ex capitano della Roma.

E tra Totti e Noemi Bocchi la fiamma si sarebbe accesa "Da più di un anno", dicono le malelingue. Tanto che per San Valentino, Francesco Totti avrebbe fatto consegnare alla Bocchi un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro "conoscenza". Dagli ambienti romani arrivano i commenti “biforcuti” sulla crisi coniugale di Totti e Ilary: "Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta”.

Intanto, mentre Ilary si diverte in discoteca con l’amico Luca Tommasini, i giornali non parlano d’altro e a questo punto è intervenuta Simona Ventura su Instagram “Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati”.

LEGGI ANCHE

Totti-Blasi in crisi? Negli ambienti romani spunta il nome di Luca Marinelli

Totti a cena con Ilary e i figli, la crisi smentita sui social

Totti, Selvaggia Lucarelli in tackle sulla felpa col codice fiscale