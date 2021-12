Maneskin alla conquista degli USA: primi su Billboard e applausi a The Voice

Maneskin, USA innamorati della band romana: primi su Billboard con Beggin' e I wanna be your slave e molto apprezzati a The Voice

Il fenomeno Maneskin non si spegne ma anzi continua la scalata agli Stati Uniti. La band romana, accusati da I Cugini di campagna di avergli copiato l'outfit, ha annunciato su Twitter che i singoli Beggin' e I wanna be your slave sono al primo posto nella classifica di Billboard.

"Non posso credere che Beggin' sia stata il numero 1 di Alternative Airplay di Billboard per la nona settimana ed è anche la numero 1 più lungo di US Alternative Radio 2021. Questo per noi significa il mondo", si legge nel post dei Maneskin - I wanna be your slave è il singolo che è rimasto più lungo di sempre al primo posto su "Hot hard rock songs" di Billboard: 20 settimane al numero 1 della classifica: "Non possiamo ringraziarvi abbastanza".

+ I Wanna Be Your Slave is now the longest-ever #1 run on Billboard’s “Hot Hard Rock Songs” 🌟 20th week at #1 on the chart!! We can’t thank you enough 💖 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 30, 2021

Per i Maneskin il successo è stato tanto rapido quanto sfolgorante. Dopo la vittoria a Sanremo è arrivata quella all'Eurovision Song Contest 2021 e agli MTV European Music Awards nella categoria Best rock, le ultime due intervallate dalla partecipazione al concerto dei Rolling Stones di Las Vegas come gruppo spalla. La band romana ha poi fatto bella figura agli American Music Award presentandosi sul palco in smoking e papillon dopo la polemica con il senatore della Lega, Simone Pillon, e spera in una nomination ai prossimi Grammy. Nel frattempo hanno partecipato al talent show The Voice USA sulla NBC con un medley di Beggin' e Mammamia.