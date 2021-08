Maneskin, paura per un membro della band: concerto annullato

Maneskin, Ethan Torchio soffre di tendinite e non potrà suonare. Annullata una data in Belgio. Ecco le condizioni del batterista

E' stato un anno estremamente positivo per i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo prima e poi dell'Eurovision Song Contest 2021, la cui prossima edizione si terrà quindi in Italia (ecco le città candidate e i nomi dei probabili presentatori). I Maneskin hanno scalato le classifiche di tutto il mondo e la loro popolarità è tale che iniziano già a circolare i loro sosia. Le date del tour sono già sold out ma uno dei concerti in programma non si farà per un problema di salute a uno dei membri della band.

La band romana, il cui frontman Damiano è finito nella bufera per aver usato un termine razzista, ha annunciato tramite il loro profilo ufficiale su Instagram che il concerto del 5 agosto a Lokerse Feesten, in Belgio, non ci sarà perché a causa di un piccolo infortunio. Ethan Torchio soffre di tendinite non è in grado di suonare. La band comunque assicura che il batterista ora sta meglio e che il tour continuerà come da programma.

"Siamo davvero dispiaciuti di annunciare questo, ma sfortunatamente non potremo suonare al Lokerse Feesten giovedì. - recita l'annuncio dei Maneskin - Ethan ha una tendinite e non riuscirà a riprendersi in tempo per suonare per il concerto. Sta bene e si sta riposando, ma ha bisogno di stare un po’ di tempo senza suonare. Siamo davvero dispiaciuti di non poter essere lì con tutti voi, e non vediamo l’ora di rivedervi e di divertici insieme".

Dato che il tour è già sold out, i Maneskin per accontentare i propri fan hanno annunciato un concerto al Circo Massimo a Roma nell'estate del 2022.