Matteo Berettini, lascia Ajla Tomljanovic ma è un'altra donna a farlo piangere

Matteo Berrettini, il tennista lascia Ajla Tomljanovic… ma spunta una nuova fiamma per il campione

Tutti amano Matteo Berrettini ma il suo cuore batte per la nonna, la sua prima fan. Il rapporto tra i due è indissolubile, lo confessa il tennista sulle pagine di Diva e Donna. L’unico rammarico per lo sportivo è di non riuscire a trascorrere abbastanza tempo con lei: “Quando mi chiama nonna piangendo perché non mi vede mai, un buco inevitabilmente si crea”. Qual è la cosa che gli dice più spesso? “Quanto sei bello”.

Non solo la nonna tra gli affetti del campione. Dopo la love story con la collega australiana Ajla Tomljanovic spunta la modella e influencer americana Meredith Mickelson. Bocca cucita sulla sua nuova fiamma: “Sono riservato, non mi piace mettere in piazza la mia vita. E continuerò a tenere qualche cosa solo per me”. Meredith per adesso è tra queste.

C’è sicuramente un altro grande amore per Berrettini: il tennis. Sulle pagine di Diva e Donna si racconta e racconta del suo rapporto con lo sport: “È il mio mestiere, ma non l’ho mai percepito come un lavoro. Mi sento molto fortunato di poter fare ciò che mi piace. Il tennis fa crescere molto dal punto di vista personale”.

