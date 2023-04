Only Fun, PanPers: "Idoli? Ale e Franz, Ficarra-Picone e... Dragon Ball"

PanPers, Only Fun e non solo.. la divertente intervista ad Affaritaliani.it

Cosa dobbiamo aspettarci da PanPers nella terza edizione di Only Fun?

"Intanto che ci ricordiamo il copione", scherza Luca Peracino. "Poi ci vestiamo eleganti, cosa che non è mai successo nella nostra carriera - aggiunge Andrea Pisani - e poi cosa promettiamo?"

"Che ci facciamo la doccia!", incalza Luca. "La tv è una scusa per farsi la doccia e vestirsi bene", sorride Andrea. Che poi torna serio e aggiunge: "Cosa dobbiamo promettere? Ci pensano loro (i comici del vast di Only Fun, ndr)

Come si fa a far ridere nel 2023?

"Rimane l'arte più difficile", dice Andrea Pisani. "Siamo in un periodo in cui il politicamente corretto ha levato un po' di spunti", sottolinea Luca Peracino. Però Andrea aggiunge: "In realtà più che levato, semplicemente necessita di più attenzione. Se dici delle cose devi trattarle con maggiore attenzione. Non è che non si possa parlare di sesso, minoranze o religione"

Non a caso va molto la stand up anglosassone che è tutto fuorché politicamente corretto...

"Sì, più restringi le regole, più si ha voglia di evadere. Storicamente l'uomo reagisce così a limiti e limitazioni. In realtà è anche solo una questione di facciata. Alla fine la gente cerca di ridere sempre nello stesso modo", le parole di Andrea Pisani.

I comici che vi hanno ispirato, le pietre miliari da cui è partita la vostra carriera

"Noi siamo figli di Zelig. Eravamo adolescenti quando nel 2002 forgiava generazioni che avrebbero ricordato quelle battute fino al giorno della loro morte. Per noi sono state fondamentali le coppie come Ale e Franz o Ficarra e Picone. Ma anche Dado, Paolo Migone...Tutti quelli di quel 'carrozzone' lì'. Non c'è niente da fare", racconta Andrea Pisani.

"A scuola aveva quegli idoli lì in quel periodo. O loro Dragon Ball", aggiunge Luca Peracino. "Abbiamo provato a trasformarci in Super Sayan ma non ci siamo riusciti", scherza Andrea "è più facile essere un duo"

Only Fun - Comico Show torna sul Nove con Elettra Lamborghini e i PanPers

Torna per la sua terza e imperdibile edizione ONLY FUN – Comico Show. Il programma condotto da Elettra Lamborghini e I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, arriva su Nove il 10 aprile alle 21.25. Lo spettacolo, grazie all’umorismo e ironia del cast ha conquistato e divertito pubblico in sala e a casa registrando con l’ultima puntata della scorsa stagione un record di oltre 650.000 spettatori con il 3,8% di share, diventando un appuntamento fisso per gli amanti del buonumore. Sul palco dello storico Teatro Galleria di Legnano si avvicendano stand up, monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti che danno vita ad otto puntate dal ritmo incalzante e all’insegna dell’allegria. Only Fun - Comico show è prodotto da Colorado Film per Warner Bros.

Only Fun: il cast dei comici sul palco del... Nove

Il programma comico in onda su Discovery – vede il ritorno di Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Raul Cremona, Alberto Farina, Giuseppe Giacobazzi, Valentina Persia, Antonio Ornano, Pino e gli Anticorpi, Dario Vergassola, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

Non solo. Salgono invece per la prima volta sul palco di Only Fun – Comico Show: Ippolita Baldini, Max Cavallari, Gabriele Cirilli, Dado, il trio de I Gemelli Di Guidonia, Roberto Lipari, Angelo Pisani, Ernesto Maria Ponte e Scintilla. Tutti pronti a conquistare il pubblico con le proprie battute.

