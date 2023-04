Only Fun, Valentina Persia: "Va in scena il mio alter ego. Super tacchi e..."

Valentina Persia torna a Only Fun: l'intervista ad Affaritaliani.it

Valentina che performance regalerai al pubblico del Nove dal palco di Only Fun?

"Porto in scena simpaticamente il mio alter ego, quello che forse avrei voluto essere nella vita: una donna famelica, desiderosa di trovare l'uomo - anche giovane - perché sono stata ribattezzata la 'Milf del programma'. Da non confondere con Onlyfans. Noi facciamo Only Fun dove si ride. E quindi, ridendo, gioco. Metto una maschera, un costume, i miei super tacchi e porto il sorriso delle gente che ben accoglie questo mio personaggio"

Dei tuoi colleghi chi è quello con cui ti diverti di più?

Sono tutti bravissimi, però, sarà per l'origine geografica, Alberto Farina che ha il classico slang da romanaccio... 'fancazzista' lo chiamiamo noi. Ma ce ne sono tanti: Pino & gli anticorpi, Giacobazzi per me è il non plus ultra... Mi rapporto con tante diversità e da ognuno di loro cerco di rubare qualcosa. Non imitandoli, però provo prendere qualche caratteristica fisica per poi magari un domani costruire un nuovo personaggio"

Al di fuori di Only Fan quale comico ti ha colpito?

"Io sono una grande tifosa delle donne che sono un po' in minoranza. Per me Virginia Raffaele oltre a essere bellissima è un talento. Non una semplice imitatrice... Chi può imitare Belen Rodriguez 'me fa solo rosicà'. Una bravissima comica"

Torna per la sua terza e imperdibile edizione ONLY FUN – Comico Show. Il programma condotto da Elettra Lamborghini e I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, arriva su Nove il 10 aprile alle 21.25. Lo spettacolo, grazie all’umorismo e ironia del cast ha conquistato e divertito pubblico in sala e a casa registrando con l’ultima puntata della scorsa stagione un record di oltre 650.000 spettatori con il 3,8% di share, diventando un appuntamento fisso per gli amanti del buonumore. Sul palco dello storico Teatro Galleria di Legnano si avvicendano stand up, monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti che danno vita ad otto puntate dal ritmo incalzante e all’insegna dell’allegria. Only Fun - Comico show è prodotto da Colorado Film per Warner Bros.

Only Fun: Valentina Persia e il cast dei comici sul palco del... Nove

Il programma comico in onda su Discovery – vede il ritorno di Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Raul Cremona, Alberto Farina, Giuseppe Giacobazzi, Valentina Persia, Antonio Ornano, Pino e gli Anticorpi, Dario Vergassola, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

Non solo. Salgono invece per la prima volta sul palco di Only Fun – Comico Show: Ippolita Baldini, Max Cavallari, Gabriele Cirilli, Dado, il trio de I Gemelli Di Guidonia, Roberto Lipari, Angelo Pisani, Ernesto Maria Ponte e Scintilla. Tutti pronti a conquistare il pubblico con le proprie battute.

