Raul Cremona: "A Only Fun sarò Raul Cremona e basta. Mago Oronzo? Mi aprì le porte di Mai Dire Gol"

Raul Cremona: "Only Fun? Sarò Raul Cremona e basta. Il mago Oronzo..."

Cosa dobbiamo aspettarci da Raul Cremona in questa edizione di Only Fun che torna sul Nove tutti i lunedì in prime time a partire del 10 aprile?

"Per la prima volta dopo tanti anni ci sarà... Raul Cremona e basta. Senza ricorrere ai personaggi con cui ho 'convissuto' per tanto tempo. Alla fine porto in me le loro 'esperienze', li ributto dentro a Raul Cremona e... la gente scopre che è piacevole vederlo anche così"

Dei tuoi personaggi storico qual è quello a cui sei più affezionato?

Il mago Oronzo perchè mi ha aperto le porte di Mai Dire Gol. Da un momento all'altro sono passato da una carriera non dico difficile, ma in ascesa a un punto d'arrivo. Quindi lo devo ringraziare. Però..."

Però...

"Prima c'era stato un altro personaggio, si chiamava Manipolini su cui io puntavo molto ma è rimasto lì, in panchina".

Il motivo...

"La tv richiede che siano 'granghignoleschi', più duri mentre quello era un po' lunare: l'altra faccia del mago Oronzo. I miei personaggi sono nati davanti al pubblico, mai in tv. Io ho fatto 10-15 anni di gavetta, cabaret e locali. Per cui, quando sono arrivato in trasmissione, un po' di cose da sperimentare le avevo"

Guarda la video intervista a Raul Cremona ad Affaritaliani.it (con la divertente incursione di Ippolita Baldini)



Only Fun - Comico Show torna sul Nove con Elettra Lamborghini e i PanPers

Torna per la sua terza e imperdibile edizione ONLY FUN – Comico Show. Il programma condotto da Elettra Lamborghini e I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, arriva su Nove il 10 aprile alle 21.25. Lo spettacolo, grazie all’umorismo e ironia del cast ha conquistato e divertito pubblico in sala e a casa registrando con l’ultima puntata della scorsa stagione un record di oltre 650.000 spettatori con il 3,8% di share, diventando un appuntamento fisso per gli amanti del buonumore. Sul palco dello storico Teatro Galleria di Legnano si avvicendano stand up, monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti che danno vita ad otto puntate dal ritmo incalzante e all’insegna dell’allegria. Only Fun - Comico show è prodotto da Colorado Film per Warner Bros.

Only Fun: Elettra Lamborghini e i PanPers



Only Fun: Raul Cremona e il cast dei comici sul palco del... Nove

Il programma comico in onda su Discovery – vede il ritorno di Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Raul Cremona, Alberto Farina, Giuseppe Giacobazzi, Valentina Persia, Antonio Ornano, Pino e gli Anticorpi, Dario Vergassola, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

Non solo. Salgono invece per la prima volta sul palco di Only Fun – Comico Show: Ippolita Baldini, Max Cavallari, Gabriele Cirilli, Dado, il trio de I Gemelli Di Guidonia, Roberto Lipari, Angelo Pisani, Ernesto Maria Ponte e Scintilla. Tutti pronti a conquistare il pubblico con le proprie battute.