Paola Ferrari, diva per caso: i suoi "ops" sexy e verbali famosi nel mondo

Ormai in tutto il mondo si parla di Paola Ferrari, che alla vigilia dei 61 anni (li compirà ad ottobre) sta vivendo un picco di popolarità davvero inedito.

Il suo exploit mediatico è ovviamente collegato all’accavallamento delle gambe in stile Sharon Stone: per quanto lei neghi di aver indossato la gonna senza biancheria intima, come invece accadeva nella famosa scena di “Basic Instinct”, le immagini dell’incidente osè continuano a girare in tutto il mondo.

Si è occupata di lei la tedesca “Blid”, il quotidiano più venduto in Europa ormai da diversi anni, ma anche i media intercontinentali, dall’Australia agli Stati Uniti!

Oltre all’ormai famoso “ops” col vestiario, si sta parlando di lei anche per altri inciampi, un po’ più legati a quanto avviene sui campi degli Europei, che ogni giorno commenta con passione. Alcuni strafalcioni a ”Notti Europee” sono diventati di tendenza su Twtter, come aver detto “Varenne” (un famoso cavallo da corsa) al posto di “Varane” (un altrettanto famoso difensore della Francia) o aver addirittura pronunciato “Pogball” invece che “Pogba”, sebbene il centrocampista sia davvero molto noto agli italiani, avendo giocato nella Juve!

Bersagliata per una serie di strafalcioni anche su molti altri giocatori (“li sbaglia tutti, tranni quelli dell’Italia”), ha dovuto subire qualche presa in giro anche per la foto che impietosamente ritrae la sua cartellina, con alcuni appunti piuttosto terra-terra… e nemmeno scritti benissimo.

La cartellina di Paola Ferrari, in una foto diffusa su Twitter



Ma la foto che più sta attirando clic è certamente quella del sopracitato accavallamento di gambe, sul quale Paola Ferrari ha commentato con una apprezzabile dose di autoironia: “Ma io non ho la farfallina tatuata come Belen!”.

Uno spirito apprezzabile, anche perché alla sua età non è da tutti essere paragonate – anche scherzosamente – alla 36enne Belen Rodriguez e tantomeno alla 29enne Diletta Leotta, con la quale in passato Paola ha avuto scontri a distanza piuttosto accesi, ma con la quale oggi afferma che farebbe volentieri un duetto.

