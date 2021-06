Paola Ferrari-Basic Instinct: "Video Sharon Stone? Non ho farfallina tatuata"

Il video di Paola Ferrari che accavalla le gambe in diretta tv a favore di telecamera ha fatto il giro del web, raccogliendo commenti a pioggia: dal "è tutto studiato per far parlare di sé" al "a 60 anni ancora fa questi giochini?".

Dopo la gaffe dei nomi dei calciatori pronuncati male e le critiche social per le troppe luci puntate addosso, a tornare sul video Paola Ferrari-Basic Instinct è la stessa giornalista, dai microfoni di Un giorno da pecora:, rispondendo alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “È capitato, ma non è niente di grave" minimizza, “Stanno usando il var più su quello che in campo agli Europei”, scherza Paola Ferrari sul video alla Basic Instinct. "Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata come Belen, non volo così alto".

"Io quel video l'ho visto e rivisto giorno e notte" interviente Lauro, "Per vedere come va a finire", lo prende in giro la Cucciari. "Per sapere come va a finire devi chiedere a Tardelli, lui era lì con me" ride la Ferrari. E il paragone con Sharon Stone? “Azzardato, visto che lei è una delle donne più sensuali del mondo. E poi Sharon Stone in quella scena non indossava l’intimo… Io invece preferisco tutelare la salute e la pulizia igienica".

Insomma, "video virale mi sembra un po’ esagerato", ironizza ancora la Ferrari. "Ho condotto due sere coi pantaloni, ma stasera no, porterò la gonna". "Perché porta fortuna?", chiede Lauro. "No, perché non mi devo conformare a certi cliché, devo essere libera, sempre nel rispetto dei telespettatori", conclude.

Segui l'intervento di Paola Ferrari a Un giorno da Pecora su Radio 1 (dal minuto 50.50).