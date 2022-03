Russia, tempi duri per l'Italia fra rischio gas ed esclusione dai Mondiali

Tempi duri per l'Italia. Dopo la sconfitta con la Macedonia a Palermo, il web si scatena sulla posizione del nostro paese, stretto fra rischio taglio forniture del gas ad opera della Russia e la delusione per l'esclusione dai Mondiali di Calcio del 2022 degli Azzurri di Mancini. "Il gas è finito! Cena fredda: insalata russa e macedonia", dice sconsolata una moglie al marito in cucina. Eh sì, tempi duri.

