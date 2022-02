Sanremo 2022: animalisti vs Fiorello: imitazione pitbull da evitare

Sanremo 2022, animalisti contro l'imitazione dei pitbull di Fiorello

Uno sketch di Fiorello (che ha imitato i pitbull) nella prima serata del Festival di Sanremo 2022 sul palco dell'Ariston accende le proteste degli animalisti. "Forse lo ha detto per scherzo, ma se non lo diceva era meglio - si legge in una nota dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - e' ora che la si finisca di fare passare il pitbull come un cane aggressivo. Gia' ci sono una montagna di prevenzioni nei confronti dei pitbull e nei cani di grossa taglia in generale. Ci mancava solo il mattatore siciliano con la sua imitazione a Sanremo per aggiungere un nuovo tassello allo stereotipo che il pitbull e' una cane cattivo e aggressivo". Per l'Aidda, Fiorello "e' un grande artista, e sa benissimo che genere di ricadute possono avere queste infelici performance" che "devono essere evitate perche' il rischio di innescare ulteriori inutili paure e' dietro l'angolo".

Sanremo 2022, Fiorello si congeda: "La mia avventura finisce qui". Ma il pubblico grida 'noooo'

"La mia avventura finisce qui...". FIORELLO ci prova a mettere la parola fine al suo Sanremo 2022. Ma il pubblico, e con lui il conduttore Amadeus, urla subito "Nooo!" e FIORELLO di rimando: "Ragazzi, non scherziamo!". Quindi premia Amadeus con il trofeo del Comune di Sanremo. "Difficilmente vengo premiato: meravigliosi questi tre anni, non li dimenticherò mai" e FIORELLO: "Neanche io...".

