Stefano De Martino: la torta di compleanno di 'cattivo gusto' infuoca i social

Stefano De Martino compie 34 anni ma la scritta hot sulla torta scatena la polemica

Il 3 ottobre scorso, l'ex fidanzato più noto d'Italia, Stefano De Martino ha compiuto un altro giro di giostra intorno al sole, festeggiando il suo trentaquattresimo compleanno in uno stile che ha attirato l'attenzione di tutti. Alcuni video della festa sono stati condivisi sui social network, e ciò che ha davvero creato a scalpore è stata la scritta 'hot' con la quale l'ex ballerino di Amici ha deciso di decorare la sua torta.

La giornata di festeggiamenti era inizata bene, condividento un momento speciale con suo figlio Santiago. Poi, la notte è caduta su Milano, e Stefano ha ritenuto che fosse il momento giusto per dare il via alle celebrazioni. Ha radunato i suoi amici più intimi, e li ha portati in un locale noto della città.

Ma Stefano non è uno a fermarsi alle celebrazioni in una sola città. Dopo una notte indimenticabile a Milano, ha deciso di fare un viaggetto nella sua amata Napoli, la sua città natale. Qui, ha organizzato una seconda festa di compleanno, questa volta presso una rinomata pizzeria partenopea.

Entrambe le serate sono state documentate con trepido fervore, immortalando i momenti più clou condivisi con amici e parenti. Ma, ciò che ha fatto scatenare le chiacchiere e acceso le discussioni è stata la torta di compleanno, che è diventata il pezzo forte dell'intero evento.

Foto screenshot Instagram Stefano De Martino



Il messaggio sulla torta ha suscitato una vasta gamma di reazioni tra gli invitati. Stefano e i suoi amici hanno accolto il messaggio con entusiasmo, ridendo di gusto e scherzando prima di spegnere le candeline. Tuttavia, alcuni hanno espresso perplessità riguardo al messaggio scelto per la torta, aprendo un dibattito tra coloro che lo hanno trovato divertente e coloro che ne hanno sollevato delle obiezioni.

E ora, la domanda che sta sulla punta della lingua di tutti: cos'era scritto sopra la torta del buon Stefano? La famosa scritta "hot" che ha acceso il dibattito era un audace e provocatorio "VIVA LA FICA!" Ora, la scelta è: unirsi alle grasse risate di De Martino o alimentare ancora di più il dibattito social che si è creato.