Non solo Sanremo, la musica si cui balleremo nell'estate 2022: Mfx2, Tava e...

Al-B.Band, KARLHEINZ, Komatsu San, Stefano Pain, MFX2 o Tava? Ecco il sound che ci farà divertire

Com'è la musica che farà divertire nella primavera estate 2022? Al di là di Sanremo, che ferma l'Italia ma non sempre riesce a dettare tendenze e sonorità, che musica vuol ascoltare (e presto si spera pure ballare) chi durante il weekend esce e fa tardi con gli amici? Le tendenze sono tante, varie e per fortuna molto diverse tra loro.

C'è chi, come KARLHEINZ, si è addirittura inventato un nuovo strumento musicale. E’ Licht, che crea musica partendo dall'interpolazione luminosa, ovvero dalla luce... ed è semplicemente perfetto per fare show nel buio dei locali. Conosciuto nel mondo per la sua scatenata techno fusion, KARLHEINZ ha lavorato a lungo per dare vita a Licht.

"L'ho realizzato dopo oltre un anno di analisi, laboratorio e vari chip bruciati... Esiste, lo suono e mi diverte tantissimo", spiega. "Non ho realizzato tutto da solo. Mi sono confrontato con il mio fraterno amico Andrea Pastina e tutti gli ideatori di Spazio Chirale. Inoltre un grande grazie va sempre ad HALDO, con il quale abbiamo lavorato, dopo la realizzazione dello strumento, sull'accordare e gestire il suono".

Decisamente coinvolgente è poi la nuova versione di "Boys don't Cry" a cura del bergamasco Komatsu San. "Sono stati un gruppo molto presente nella mia infanzia e ci sono delle canzoni che hanno un forte valore nostalgico per me" spiega. " 'Boys Don’t Cry' mi è sempre sembrata un bellissimo pezzo e ho deciso di reinterpretarlo in questa vena più ironica". Si sente forte un muro di chitarre distorte e batteria, in cui comunque passa una voce profonda, a tratti malinconica. I generi musicali, oggi, si mescolano in modo piacevole e innovativo.

Chi ama invece godersi dinner show nei locali più hot d'Italia spesso sul palco trova la musica dal vivo di qualità assoluta trova lo show proposto da Alberto Salaorni e la sua Al-B.Band. Il loro repertorio senza tempo sa far dialogare le diverse generazioni di pubblico, evitando con cura tutti o quasi i successi del momento, quelli che passano subito. Quando vanno sul palco regalano emozioni e fanno dimenticare almeno un po' i problemi di ogni giorno. Salaorni a volte si definisce saltimbanco... e sa fare pure quel mestiere, ma in realtà è prima di tutto un polistrumentista raffinato.

Tutte da ballare, quando si potrà, sono poi le produzioni del piacentino TAVA, che ha appena remixato “Oh My My” del dj internazionale Burak Yeter, fattosi conoscere per la colonna sonora de 'La Casa di Carta’. In poche ore, la sua nuova versione di “Oh My My” è stata ascoltata ben 20.000 volte solo su Spotify. “È stato un onore avere avuto l’opportunità di remixare un brano di uno dei miei artisti preferiti”, spiega. TAVA sta già poi lavorando a diversi brani che usciranno entro l’estate. Ad esempio, ecco "Discovery Channel", prodotta insieme a Robin Novaku con il featuring del rapper londinese Kris Liss ed unacollaborazione con NRD1 / Shanguy intitolata “Oh no".

Molto attivo anche Stefano Pain, dj producer italiano originario di Alessandria. Presente a Casa Sanremo in occasione dei party legati al Festival, ha appena pubblicato "Brighter Days", un brano che sta piacendo molto in Italia e in tutto il mondo, visto che l'hanno già proposta nei loro dj set e radioshow colleghi come Bob Sinclar e Fedde Le Grand oltre che radio come m2o e 105 In Da Klubb. "Il mio lavoro di dj mi piace ancora da impazzire, anzi oggi più che mai", racconta Stefano Pain. "Non è stato un periodo facile per chi come noi vive di musica e intrattenimento, ma la primavera e l'estate 2022 sembrano essere finalmente un po' più serene".

Spingono forte in tutto il mondo, infine, anche i bergamaschi MFX2, già conosciuti e ballati per le loro tante hit house. Il loro nuovo singolo si chiama "Things We Head" ed ha un sound decisamente energico ma è anche un brano molto melodico, in cui due voci, una maschile ed una femminile, hanno un ruolo importantissimo. “Senza le voci dei britannici Darren e Molly il brano non avrebbe tutta la forza che ha", spiegano Marco Fratty e Marco Flash, ovvero gli MFX2. Perché anche la musica dance può raccontare un amore. "Il video racconta la storia di un ragazzo che incontra una ragazza in un locale ma non riesce a dirle tutto ciò che pensa... ma forse, più tardi, troverà le parole giuste", spiegano gli MFX2.

