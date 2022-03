Abramovich avvelenato, la Bbc: "Opera di estremisti russi". Pace molto lontana

Guerra Russia Ucraina, riprendono i negoziati per la pace

Si preannunciano più complicati che mai i negoziati di pace in programma oggi a Istanbul tra la delegazione ucraina e quella russa. Il clima è molto teso, complici le parole di Biden nei confronti di Putin, che nella notte con un tweet ha rincarato la dose nei confronti del leader di Mosca, definendolo "un dittatore". Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino: "Questo è un insulto personale, le parole del presidente Usa sono allarmanti". Con queste premesse a Istanbul si incontreranno oggi le due delegazioni per tentare di far finire la guerra in Ucraina. Intanto viene rilanciata la notizia che potrebbe essere stato orchestrato da estremisti russi il presunto avvelenamento denunciato dal miliardario russo Roman Abramovich con sintomi avvertiti durante i colloqui di pace al confine tra Ucraina e Bielorussia all'inizio di questo mese. Sintomi che avrebbero accusato anche due negoziatori di pace ucraini.

Lo afferma la Bbc che cita un rapporto riservato. Tuttavia, un funzionario statunitense, citato da Reuters e rimasto anonimo, avrebbe affermato che a parere dell'intelligence i sintomi sarebbero dovuti a fattori "ambientali" e non ad avvelenamento. In seguito un funzionario dell'ufficio del presidente ucraino, Ihor Zhovkva, ha detto alla Bbc che, sebbene non avesse parlato con Abramovich, i membri della delegazione ucraina stavano "bene" e che uno era dell'idea che la storia dell'avvelenamento fosse falsa. E' arrivata a Istanbul, in Turchia, la delegazione ucraina per i colloqui di pace con le controparti russe che si terranno questa mattina. Lo rende noto la Bbc. La delegazione è guidata dal ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, e da Mikhail Podolyak, capo dell'ufficio del presidente. Il massimo obiettivo è ottenere un 'cessate il fuoco', sebbene vi sia scetticismo sul fatto che ciò sia probabile.

