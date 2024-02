Accordo al Senato Usa sugli aiuti a Kiev, ma lo speaker della Camera lo boccia

Ucraina, la diretta della guerra

Francesi uccisi in Ucraina, Parigi convoca l'ambasciatore russo

L'ambasciatore russo in Francia "sarà convocato" oggi al Ministero degli Affari Esteri francese per ribadire la condanna degli attacchi russi che hanno ucciso due operatori umanitari francesi in Ucraina la settimana scorsa, ha annunciato una fonte diplomatica all'AFP. Parigi "denuncerà inoltre la recrudescenza della disinformazione contro la Francia", ha aggiunto la stessa fonte, pochi giorni dopo che il Ministero delle Forze Armate aveva individuato una "manovra coordinata da parte della Russia" per diffondere false informazioni che coinvolgevano la Francia. Le tensioni tra Francia e Russia sono recentemente aumentate di un livello riguardo all'Ucraina, con Mosca che ha castigato la "frenesia militarista" francese dopo l'annuncio di nuove consegne di armi a Kiev.

Kiev: "Uccisi 389mila soldati russi dall'inizio della guerra"

La Russia ha perso 389.560 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comprende oltre 810 vittime delle forze russe subite nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 6.348 carri armati, 11.822 veicoli corazzati da combattimento, 12.412 veicoli e serbatoi di carburante, 9.349 sistemi di artiglieria, 979 sistemi di razzi a lancio multiplo, 664 sistemi di difesa aerea, 332 aerei, 324 elicotteri, 7.173 droni, 24 imbarcazioni e un sottomarino.

Lo speaker della Camera statunitense, Mike Johnson, ha respinto l'accordo raggiunto al Senato sulla sicurezza delle frontiere e sugli aiuti all'Ucraina, sostenendo che "qualora arrivasse alla Camera, sarebbe già morto". "Questo accordo - ha scritto su X - è forse anche peggio di quanto ci aspettassimo e non avvicinerà la fine della catastrofe al confine creata dal presidente".

Mosca: "Distrutti due droni ucraini a Bryansk"

Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto due droni che sorvolavano la regione di Bryansk. Lo ha riferito il governatore Alexander Bogomaz e ne ha dato notizia The Kyiv Independent. Non sono state segnalate vittime o danni. Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni di attacchi e tentativi di attacco con droni all'interno della Federazione Russa. 1.30

Senato Usa, accordo bipartisan su aiuti a Kiev in cambio di più fondi per i confini

I senatori statunitensi hanno raggiunto l'accordo su un pacchetto che collega l'aumento di fondi per i confini allo sblocco degli aiuti per l'Ucraina. Il voto iniziale è previsto per metà settimana. I senatori stanno negoziando da mesi un accordo per combattere l'immigrazione clandestina, con i repubblicani che insistono su una maggiore sicurezza delle frontiere in cambio dell'approvazione di una richiesta della Casa Bianca di oltre 60 miliardi di dollari per Kiev.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato di sostenere "fortemente" l'accordo bipartisan che, se approvato, fornirà miliardi di dollari in nuovi aiuti all'Ucraina e a Israele, aumentando al contempo i fondi per le frontiere statunitensi e inasprendo le leggi sull'asilo. Non è chiaro se il disegno di legge abbia i 60 sostenitori necessari per superare il primo voto procedurale del Senato controllato dai Democratici. Il presidente della Camera Mike Johnson aveva precedentemente dichiarato il pacchetto "morto all'arrivo", anche se è sembrato cambiare rotta quando venerdì ha dichiarato a Fox Business di "non avere alcun pregiudizio".

La cosiddetta legislazione supplementare sulla sicurezza nazionale prevede un finanziamento totale di 118,3 miliardi di dollari, tra cui appunto 60 miliardi di dollari per il sostegno all'Ucraina devastata dalla guerra, che corrispondono alla richiesta della Casa Bianca, e 14,1 miliardi di dollari per l'assistenza alla sicurezza di Israele, secondo un riassunto pubblicato dalla presidente della Commissione per gli stanziamenti del Senato Patty Murray. L'accordo include anche 20,2 miliardi di dollari per la sicurezza delle frontiere degli Stati Uniti e una miriade di modifiche alle politiche sull'immigrazione.