Alexandra Ocasio-Cortez: "La democrazia USA tra 10 anni potrebbe non esistere"

Alexandria Ocasio-Cortez choc: "La democrazia americana è a rischio"

Alexandria Ocasio-Cortez, giovane leader della sinistra Dem americana, ritiene che vi sia “un rischio reale” di vedere sparire la democrazia USA nel breve giro di dieci anni. Lo ha detto nel corso di un’intervista con il New Yorker, denunciando le manovre che i repubblicani stanno conducendo in diversi Stati per limitare l’accesso al voto come "i primi spari" di una vera e propria guerra al sistema democratico, che potrebbe far tornare l’America indietro a leggi che minano il diritto di voto delle minoranza.

Alexandria Ocasio-Cortez: "Biden deve fare di più"

“Non abbiamo molto tempo, il presidente Biden non sta usando il suo potere esecutivo quanto sarebbe necessario fare”, ha aggiunto Alexandria Ocasio-Cortez, spiegando che si sta esaurendo a tempo a disposizione dell’amministrazione democratica e della maggioranza democratica al Congresso per approvare una legge per proteggere il diritto di voto. Per l'esponente democratica sussiste “il rischio che avremo un governo che si presenta come democratico, che finge di esserlo, ma non lo è”. A suo avviso già se ne vedono i primi segnali “in particolare nelle aree dove il potere repubblicano è minacciato da cambiamenti demografici ed elettorali”.

