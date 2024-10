Armenia, liberalizzazione dei visti: l’UE rischia di aprire le porte agli agenti iraniani?

Il 1° ottobre, l’Italia ha condannato l’attacco missilistico balistico iraniano contro Israele. Il 15 settembre, l’Italia (insieme agli altri Paesi del G7) ha firmato una dichiarazione che condanna “con la massima fermezza” l’esportazione di missili balistici iraniani e l’acquisto da parte della Russia. Il giorno successivo, i senatori statunitensi Jim Risch (R-Idaho), membro di spicco della Commissione per le relazioni estere del Senato, e Pete Ricketts (R-Neb.), membro di spicco della Sottocommissione per l’Europa del Senato, hanno esortato i leader europei a intensificare gli sforzi contro l’Iran e ad allineare le loro sanzioni con quelle già imposte dagli Stati Uniti.

A giugno di quest’anno, operativi armati del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) sono entrati segretamente in diversi porti europei, tra cui Ravenna, Costanza (Romania), Valencia (Spagna) e Anversa (Belgio), con lo scopo di condurre attività di spionaggio.

Ma nonostante tutto ciò, alcuni burocrati europei hanno deciso di intraprendere un’azione pericolosa: hanno avviato un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con un paese noto per essere un importante snodo per aggirare le sanzioni contro l’Iran.

La Commissione Europea vuole arrivare a un regime senza visti per l’Armenia nell’UE. La domanda è: perché?



Secondo numerose pubblicazioni, l’Armenia è stata per decenni un alleato/proxy iraniano, sostenendo le sue attività terroristiche. Secondo il Washington Times, nel 2008 i diplomatici statunitensi conclusero che il governo dell’Armenia aveva fornito all’Iran razzi e mitragliatrici successivamente utilizzati per uccidere soldati americani in Iraq. John D. Negroponte, allora vicesegretario di Stato, scrisse una lettera nel dicembre 2008 al presidente armeno Serzh Sargsyan esprimendo “profonde preoccupazioni per il trasferimento di armi all’Iran da parte dell’Armenia, che ha causato la morte e il ferimento di soldati statunitensi in Iraq”.



Nel 2019, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha preso provvedimenti contro due milizie sostenute dall’Iran, composte da cittadini stranieri, la compagnia aerea iraniana Mahan Air (controllata dall’IRGC) e un agente generale di vendita (GSA) armeno che forniva servizi alla Mahan Air. La Divisione Fatemiyoun, composta da cittadini afghani, e la Brigata Zaynabiyoun, composta da cittadini pakistani, sono stati trasportati da aerei della Flight Travel LLC, con sede in Armenia (che agiva per conto di Mahan Air), in Siria e Libano insieme a grandi quantità di armi.



Negli ultimi sei mesi, l’Armenia e l’Iran hanno notevolmente rafforzato le loro relazioni bilaterali, in particolare nelle sfere economiche e politiche. Tra il 2020 e il 2023, Armenia e Iran hanno fatto progressi nel loro partenariato economico, poiché nel 2023 il volume degli scambi tra i due Paesi ha raggiunto i 566,7 milioni di dollari, un piccolo aumento rispetto al 2022. Tuttavia, nel settembre di quest’anno, l’ambasciatore iraniano a Yerevan, Mehdi Sobhani, ha annunciato uno stanziamento di 3 miliardi di dollari per rafforzare i legami economici con l’Armenia. Questo importo è 4,5 volte superiore al totale degli scambi commerciali tra i due stati nel 2023.



Questo luglio, il canale televisivo “Iran International” (il principale sito di opposizione iraniano) ha rivelato che è stato firmato segretamente un accordo sulle armi da mezzo miliardo di dollari tra Armenia e Iran. Teheran dovrebbe fornire all’Armenia gli stessi droni utilizzati dalla Russia in Ucraina e sistemi missilistici di difesa aerea. Secondo Farzin Nadimi, esperto di armi del Washington Institute, l’entità dell’accordo è sostanziale per la nazione caucasica.



L’intero bilancio della difesa dell’Armenia per il 2024 è di 1,4 miliardi di dollari. 500 mila dollari, più di un terzo dell’intero bilancio, andrebbero all’Iran. Certo, l’Armenia non può davvero permetterselo, quindi è possibile che il finanziamento di quell’acquisto venga effettuato tramite i mezzi descritti nella seconda parte dell’accordo segreto: l’Armenia accetterebbe la cooperazione di intelligence, strette relazioni militari e l’istituzione di basi sul suolo armeno.



L’idea di ingresso senza visto per i cittadini armeni è già percepita come una minaccia dagli esperti tedeschi. Recentemente, i servizi di sicurezza tedeschi hanno chiuso decine di Centri Islamici nel paese per essere basi per le operazioni di influenza del regime iraniano, gestite dall’IRGC. Questi centri fungevano da strumenti per ampliare la loro base di reclutamento, soprattutto per favorire lo spionaggio contro gli attivisti dell’opposizione iraniana in Germania e altrove. I media tedeschi hanno già osservato che l’IRGC, essendo molto attivo in Armenia, utilizzerà il regime senza visti per entrare in Europa, poiché è piuttosto semplice ottenere la cittadinanza armena.



L’UE ha davvero bisogno di rendere i visti più accessibili agli armeni, aprendo così una porta ampia all’UE per gli agenti iraniani?