Barbados diventano una repubblica, addio alla Corona britannica

Barbados è diventato una repubblica parlamentare, addio alla Corona britannica: tramonta sull'isola dopo quattro secoli di dominio

Allo scattare della mezzanotte locale (le 5 del mattino in Italia) Barbados è diventata una repubblica parlamentare governata da due donne. A settembre 2020 il micro Stato caraibico aveva proclamato unilateralmente il divorzio da Londra - sulla scia del movimento Black Lives Matter - e stabilito come scadenza per il cambiamento costituzionale la data del 30 novembre 2021, in concomitanza con il 55mo anniversario dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, risalente al 1966.

Il Principe di Galles ha partecipato alla cerimonia al National Heroes Square in rappresentanza della Regina oltre a intervenire nel suo ruolo di successore come capo del Commonwealth di cui Barbados è membro dal 1966 e continuerà a fare parte. Al suo arrivo all'aeroporto di Grantley Adams il principe Carlo è stato accolto da Dame Sandra Prunella Mason, finora rappresentante ufficiale della monarca britannica sull'isola caraibica in qualità di governatrice generale, che ha giurato come presidente.

