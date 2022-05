Biden in Giappone, caccia russi e cinesi penetrano spazio aereo: segnale a Usa

Quad, caccia Russia e Cina vicino Giappone, Tokyo protesta

Bombardieri cinesi e russi hanno volato insieme vicino al territorio giapponese: lo ha reso noto il ministro della Difesa, Nobuo Kishi, precisando che il governo ha ufficialmente protestato con Pechino e Mosca per manifestare la sua "seria preoccupazione ". Il sorvolo ha coinciso con il vertice a Tokyo dell'alleanza Quad, vertice che ha riunito i leader di Stati Uniti, Giappone, Australia e India. Nel corso della riunione, l'alleanza ha espresso preoccupazione per la crescente influenza militare della Cina nella regione Asia-Pacifico.

Quad, Taiwan e Ucraina pesano sul summit di Tokyo con Giappone e Stati Uniti

La questione di Taiwan e la guerra in Ucraina gravano sul vertice del Quad di Tokyo, in cui Stati Uniti, Australia, Giappone e India hanno ribadito il sostegno a un "libero e aperto Indo-Pacifico" e si sono schierati contro "qualsiasi tentativo" di cambiare lo status quo con la forza in ogni parte del mondo. All'inizio del summit, il presidente Usa, Joe Biden, ha fatto appello agli altri leader sull'importanza della stabilita' dell'Indo-Pacifico, alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina, ma il quartetto si e' trattenuto dalla condanna unanime della Russia e dal chiamare direttamente in causa Pechino sulla questione dell'isola, vero nervo scoperto nei rapporti con gli Stati Uniti. La Cina si e' adirata per i commenti del presidente Usa, che ieri aveva detto che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti militarmente a difesa di Taiwan in caso di attacco dalla Cina.

Oggi, il presidente Usa, Joe Biden, ha precisato che la linea degli Stati Uniti sulla politica della "unica Cina" non e' cambiata, ma da Pechino e' arrivato un durissimo monito al capo della Casa Bianca. "Non c'e' forza al mondo, compresi gli Stati Uniti, che possa fermare il popolo cinese dal raggiungimento della completa riunificazione nazionale, e non c'e' forza al mondo, compresi gli Stati Uniti, che possa salvare dal fallimento il destino delle forze dell'indipendenza di Taiwan", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, in risposta a una domanda diretta sulle parole di Biden. I membri del Quad hanno citato espressamente la denuclearizzazione della penisola coreana, la crisi in Myanmar e il terrorismo tra i grandi temi regionali, e hanno puntato indirettamente il dito contro Pechino per le "sfide all'ordine marittimo basato sulle regole" nei Mari Cinese Meridionale e Orientale.

