Biden: "Non sono stato intelligente. Prima di sfidare Trump dovevo riposarmi"

Usa, Biden torna in tv e sbaglia ancora. La scusa sul flop contro Trump non regge

Joe Biden tenta di tenersi la poltrona, ma la scusa trovata sul flop nel dibattito televisivo contro Trump in vista delle presidenziali di novembre rischia di rivelarsi l'ennesimo autogol. Il numero uno della Casa Bianca torna in tv e spiega i motivi della brutta figura fatta a livello mondiale. La scarsa prestazione, sostiene Biden, sarebbe dovuta alla stanchezza causata dai viaggi in Francia e in Italia. Indicando come "non intelligente" aver "fatto il giro del mondo più volte" prima del confronto, e che la stessa stanchezza lo aveva portato ad "addormentarsi sul palco" durante un incontro con i donatori democratici. "Non è una scusa - ha aggiunto Biden - ma una spiegazione". Intanto dalla Casa Bianca fanno sapere che Biden non soffre di Alzheimer o demenza senile. Lo ha detto una portavoce durante un briefing con la stampa.

Alla domanda specifica dei giornalisti, la portavoce Karine Jean-Pierre ha risposto: "No". I cronisti sono tornati più volte sul dibattito televisivo del presidente Usa con lo sfidante Donald Trump e la portavoce ha ribadito che "tutti abbiamo una brutta serata o brutti momenti", "quella è stata una brutta serata". La portavoce ha ricordato che lo stesso Obama ha ammesso di avere sbagliato dei dibattiti televisivi. Ma la decisione di Biden è quella di andare avanti, ha aggiunto.

Ma adesso anche sul fronte dei democratici, e questa volta a livello ufficiale, cominciano ad arrivare gli appelli a Biden per convincerlo a ritirarsi. Anche Julián Castro, ex ministro per l’Edilizia abitativa nell’amministrazione Obama ed ex candidato presidenziale che sfidò Joe Biden nel 2020, ha dichiarato che il presidente americano dovrebbe abbandonare la corsa, indicando la sua vice Kamala Harris come potenziale sostituta in cima alla lista democratica. "Penso che i democratici farebbero bene a trovare un candidato diverso", ha detto Castro.