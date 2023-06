Biden e quel "dittatore" a Xi che pregiudica il disgelo. Dubbi Dem sul 2024

Usa-Cina, disgelo pregiudicato da Biden che dà del "dittatore" a Xi

"Il motivo per cui Xi Jinping si è arrabbiato molto quando ho abbattuto quel pallone aerostatico con dentro due vagoni pieni di materiale di spionaggio è che non sapeva che fosse lì". E poi il passaggio clou: "Questo è un grande imbarazzo per i dittatori. Quando non sanno cosa è successo. Non avrebbe dovuto andare dove si trovava. È stato mandato fuori rotta".

Parola di Joe Biden, il quale ha anche aggiungo che la Cina "ha reali difficoltà economiche". Il tutto a distanza di poco più di 24 ore del fondamentale viaggio a Pechino di Antony Blinken a Pechino, durante il quale il segretario di stato americano è stato ricevuto dal presidente cinese per riavviare il dialogo. Un obiettivo cercato per mesi, se non per anni, e quando sembrava finalmente sulla buona strada per essere raggiunto, rischia ora di essere pregiudicato.

Pechino, ça va sans dire, non ha apprezzato le parole di Biden. Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato che le osservazioni di Biden sono "estremamente assurde" e "irresponsabili". Mao sostiene che le parole di Biden hanno violato gravemente i fatti, il protocollo diplomatico e la dignità politica della Cina. "Sono un'aperta provocazione politica", ha dichiarato in una conferenza stampa.

"La bocca larga di Biden è una mina vagante", ha spiegato Wu Xinbo, direttore del Centro di studi americani dell'Università Fudan di Shanghai. "La fiducia reciproca è ciò su cui la Cina ha insistito, quindi i commenti di Biden sono molto distruttivi e dannosi", ha detto Wu. Il problema è che Pechino insiste da tempo sul tasto del "rispetto reciproco" per rilanciare i rapporti. Il che significa anche non etichettare in modo ostile il sistema politico e il modello di sviluppo cinesi. Cosa che Biden non ha rispettato, rischiando ora di riportare indietro le lancette dei rapporti con la seconda potenza mondiale. Con tutti i rischi che ne conseguono.

La vicenda alimenta i dubbi dei Democratici e in generale anche dei progressisti in giro per il mondo sull'opportunità della ricandidatura di Biden, visto che negli ultimi tempi è stato protagonista più volte di gaffe, uscite a vuoto e parole francamente di difficile lettura e comprensione. Contribuendo così a fornire un'immagine piuttosto annebbiata dell'inquilino della Casa Bianca e di riflesso della leadership americana.