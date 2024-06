Biden, voce tremante e frasi sconnesse. Trump: "Israele finisca il lavoro"

Usa, duello tv. Trump: "Biden ci porta alla Terza Guerra Mondiale"

Il duello tv negli Usa tra Biden e Trump in vista delle presidenziali di novembre non ha avuto un vero vincitore. I due sfidanti non si sono neanche stretti la mano, segno di un clima di tensione alle stelle. Se da una parte i sospetti sul presidente Biden si sono palesati: voce tremante e frasi sconnesse, dall'altra parte il tycoon ha attaccato ma non è riuscito a mettere ko l'avversario. "Siamo una nazione che sta per fallire, con me non accadrà", ha dichiarato Trump nel suo appello finale. "Biden - sostiene Trump - non ha fatto niente, rende insicuro il Paese consentendo a milioni di persone di riversarsi negli Usa, non ha il rispetto dell'esercito, quello che è successo in Afghanistan, Israele e Ucraina non sarebbe dovuto succedere", ha detto Trump, "da tre anni e mezzo viviamo in un inferno, tutto il Paese sta esplodendo. Biden ci sta portando verso la Terza Guerra Mondiale" perché "Kim Jong-un, Xi Jinping e Vladimir Putin non lo rispettano".

Sulla guerra a Gaza, Trump si schiera apertamente: "Israele deve finire il lavoro contro Hamas". Biden è riuscito a mettere a segno qualche colpo, attaccando Trump sulle sue vicende giudiziarie. "Hai fatto sesso con una pornostar quando tua moglie era incinta e vieni a farci la morale? Sei l'unico criminale condannato su questo palco", ha detto Biden. Poi ha affermato che "farà in modo che i più ricchi inizino a pagare la loro giusta quota" per mantenere solvibile la previdenza sociale. "In questo momento, chiunque guadagni meno di 170.000 dollari paga il 6% del proprio reddito, del proprio stipendio. I milionari pagano l’1%".