Biden-Xi: telefonata chiave. Terza guerra mondiale se la Cina aiuterà Putin

Guerra Russia Ucraina: Biden a Xi: "Pagherete costi se aiuterete Putin"

Putin continua a bombardare l'Ucraina senza nessuna tregua. Bombe e missili anche questa notte sono stati sparati su Lugansk e Kharkiv. La Russia non ha nessuna intenzione di fermarsi, per questo si preannuncia decisiva la telefonata che si faranno oggi Usa e Cina. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avverte il suo omologo cinese Xi Jinping che dovrà affrontare "costi" se Pechino salverà Putin dalle sanzioni occidentali volte a punire l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. La telefonata programmata dei due leader alle 9:00 (13:00 GMT), la prima da un video vertice di novembre, sarà "un'opportunità per il presidente Biden di valutare la posizione del presidente Xi", ha affermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki.

C'è il rischio che il presidente Vladimir Putin minacci il ricorso alle armi nucleari contro l'Occidente se la dura resistenza ucraina all'invasione russa continuerà. E' la valutazione contenuta in un nuovo dossier della Defense Intelligence Agency del Pentagono, citata da Bloomberg. "L'occupazione prolungata di parti del territorio ucraino minaccia di prosciugare le attrezzature convenzionali e di ridurre l'arsenale di armi russo, mentre le conseguenti sanzioni economiche probabilmente getteranno la Russia in una prolungata depressione economica e isolamento diplomatico", afferma il tenente generale Scott Berrier, direttore della Defense Intelligence Agency.

