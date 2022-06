Boris Johnson rischia la poltrona: il Parlamento vota la sfiducia

Dopo tante polemiche, Boris Johnson rischia di perdere la poltrona di Premier inglese. Nella serata di lunedì 6 giugno, tra le 19.00 e le 21.00 italiane, il parlamento di Westminster voterà la sfiducia nei confronti di "BoJo", su richiesta dei suoi stessi deputati conservatori.

Ben 54 lettere di sfiducia, pari al 15% del gruppo dei Tory, hanno inchiodato l'inquilino di Downing Street alle sue responsabilità, che vanno dalla discutibile gestione del Covid allo scandalo del "Partygate", ovvero le feste organizzate quanto i comuni cittadini erano nel pieno del lockdown.

Se politicamente si tratta di uno smacco notevole, non è ancora detto che sia destinato alla sconfitta: sono in corso febbrili consultazioni per garantire a Johnson quei 180 voti (la metà più uno del suo gruppo parlamentare) che gli consentirebbero di rimanere in sella. Sicuramente, però, la sua immagine è fortemente compromessa, come sostengono gli stessi conservatori che, dopo averlo sostenuto, ora lo accusano di aver minato la credibilità del partito.

I have supported Boris Johnson for 15 years, for the London Mayoralty and for PM. Very sadly, I have written to him to say I can no longer do so, for the reasons set out below. pic.twitter.com/0Mjs4hjeSF