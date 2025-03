Chi è Mark Carney, l'ex banchiere e ora primo ministro canadese che deve proteggere il Paese dalle minacce di Trump

Chi è Mark Carney, dazi e resistenza a Trump: le sfide dell'ex banchiere e nuovo primo ministro del Canada

Justin Trudeau non è più il primo ministro del Canada, al suo posto il Partito Liberale che è attualmente al potere ha eletto come suo nuovo leader il popolarissimo Mark Carney, un personaggio molto noto. Carney ha conquistato l'86 per cento degli oltre 151 mila voti espressi nelle primarie di partito. Dovrà convocare le elezioni in una finestra temporale che va dal 24 marzo al 20 ottobre e sfruttare la nuova ondata di popolarità che ha avvolto il governo. Nato a Fort Smith, nei territori a nordovest del Canada, Carney è cresciuto a Edmonton prima di andare negli Stati Uniti per laurearsi in economia ad Harvard. Poi si è trasferito nel Regno Unito, nel '95, per un dottorato in economia a Oxford.

Nominato nel 2008 governatore della Banca del Canada, nel pieno di una tempestai mondiale finanziaria, Carney è riuscito a condurre il Paese in acque sicure, accrescendo la propria popolarità al punto da essere nominato da Time, nel 2010, tra i 25 leader più influenti al mondo. L’anno successivo l’edizione canadese del Reader’s Digest lo ha indicato come "Il canadese più credibile" mentre nel 2012 il magazine Euromoney lo ha nominato "governatore dell’anno". Carney è stato tra i personaggi guida che hanno garantito la stabilità al sistema finanziario mondiale e tra le voci più ascoltate nel G20.

Il cambio al vertice a Ottawa non cade in un momento tranquillo per il Paese. Il Canada è nel pieno di una guerra commerciale con gli Stati Uniti di Donald Trump, che il premier uscente ha definito “una sfida esistenziale". A questo punto, dopo un lungo declino, il Partito Liberale di centrosinistra torna favorito proprio grazie alla sfida con Trump. A lui il compito di impedire che il sogno di Trump si realizzi, rendere il Canada il 51° stato degli Usa.