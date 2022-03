Cibo, trasportini e coperte in partenza dall'Italia per soccorrere gli animali dei profughi ucraini

Ucraina, in partenza dall'Italia cibo, trasportini e coperte per cani e gatti

500 kg di cibo per cani, 200 kg per gatti, trasportini e copertine in partenza dall'Italia per soccorrere gli animali dei rifugiati ucraini e per quelli rimasti nelle zone del Sud del Paese.

