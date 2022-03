Cina: precipitato Boeing 737 con 133 persone a bordo

Un aereo passeggeri Boeing 737 della Eastern Airline e' precipitato nella regione del Guangxi, nel sud della Cina. Lo riferiscono i media cinesi. L'aereo volava da Kunming a Guangzhou.

La drammatica notizia è stata riferita dall'emittente Cctv, secondo cui i soccorritori hanno raggiunto il luogo dello schianto, ma che non si conosce ancora il bilancio delle vittime. L'aereo era partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou.

#BREAKING: An incident has happened to a passenger plane of China Eastern airlines with 133 people aboard in China’s Guangxi on Monday. Rescue work is underway. The casualties are unknown. pic.twitter.com/PCcstWADDl