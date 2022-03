Cina, Xi Jinping: "Turbolenti cambiamenti in corso tra le potenze del mondo"

Cina, Xi: "La globalizzazione economica incontra correnti avverse"

La guerra in Ucraina continua. Non c'è tregua, dodicesimo giorno di bombe su Kiev e sulle altre principali città del Paese. Putin non intende fermarsi e anzi intensifica gli attacchi missilistici, cercando di avanzare sempre di più con le truppe di terra per l'assalto decisivo alla capitale. Chi assiste, per il momento senza interferenze, alle bombe lanciate dai russi è la Cina. Il presidente, Xi Jinping, manifesta preoccupazione per l'attuale situazione internazionale, pur senza citare la guerra in Ucraina, a margine dei lavori della sessione plenaria della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Ccppc), l'organo consultivo del Parlamento. "La situazione internazionale - spiega Xi - continua a subire profondi e complessi cambiamenti", ha dichiarato in un incontro con esponenti del mondo agricolo, giunti a Pechino per i lavori annuali della Ccppc.

"La globalizzazione economica incontra correnti avverse e il gioco tra le grandi potenze diventa sempre più agguerrito e il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenti cambiamenti", ha detto Xi, citato dall'emittente televisiva statale cinese, China Central Television. Nonostante questo scenario, ha proseguito il presidente, lo sviluppo della Cina "presenta ancora molte condizioni strategiche favorevoli". Lo stesso presidente cinese ha poi sottolineato che la Cina "non può fare affidamento sui mercati internazionali" per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e deve concentrarsi sul mercato interno, assicurandosi allo stesso tempo un livello appropriato di capacità di importazione".

