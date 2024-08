Convention dem, gli Obama esaltano la Harris. Il celebre "yes we can" diventa "yes she can"

Convention dem, gli Obama lanciano Kamala Harris: "Questo è il momento di fare qualcosa, votate per lei"

Con l'endorsement pubblico degli Obama ormai non ci sono più dubbi, sarà Kamala Harris a sfidare Donald Trump per le presidenziali degli Stati Uniti. La seconda giornata della convention dei democratici a Chicago ha visto come assoluti protagonisti Michelle e Barack Obama. "Non so voi ma io mi sento carico", ha detto l'ex presidente rivolgendosi alle migliaia di delegati presenti alla convention Democratica, e aggiungendo che Kamala Harris lo ha fatto sentire di nuovo "speranzoso". "Sentite anche voi - ha detto Michelle - che c’è un’aria diversa nell'aria? È il potere contagioso della speranza". "Il lavoro che Donald Trump sta attualmente cercando - ha proseguito Michelle Obama - potrebbe essere uno di quei lavori da nero". Il riferimento è al "lavoro da neri" con cui Trump aveva definito quei lavori a rischio di essere "rubati" dai migranti illegali.

La definizione aveva procurato al tycoon l’accusa di razzismo. Barack Obama ha reso onore a Kamala Harris adattandole il celebre slogan della propria campagna elettorale "Yes we can" in "Yes she can", sì, lei, Harris, può farlo. La platea della convention ha intonato subito il coro "yes she can". Barack Obama poi ha parlato dell'attuale presidente: "Joe Biden ha difeso la democrazia in un momento di grande pericolo. E io sono orgoglioso di considerarlo il mio presidente e di considerarlo mio amico".

Poi l'appello finale: "Non c’è tempo per mettersi a sedere e lamentarsi. Ora dobbiamo fare qualcosa". E quando l’ex presidente, ricordando come Donald Trump avesse spinto per far saltare la legge per mettere in sicurezza il confine e togliere i diritti riproduttivi alle donne, la platea aveva cominciato a fare “buu” in segno di disapprovazione verso il tycoon, Obama ha detto: "Non fate buu, votate".