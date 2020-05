Corea del Nord: Seoul smentisce che Kim Jong-un sia stato operato al cuore

L’intelligence sudcoreana ha dichiarato che non ci sono prove per affermare che il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, abbia subito un intervento al cuore. A riferirlo è l’agenzia di stampa ufficiale sudcoreana, Yonhap, dopo che per settimane il mistero sulla salute del presidente nordcoreano aveva tenuto banco sui media di tutto il mondo.

Si erano ipotizzati problemi di salute e un intervento chirurgico al cuore per giustificare l’assenza di Kim Jong-un dalle scene pubbliche, soprattutto dalle celebrazioni del 15 aprile scorso in onore del nonno, il fondatore della Repubblica popolare democratica di Corea.

Nessuna di queste notizie era mai stata confermata né da Pyongyang né da Seoul, che adesso conferma l’assenza di prove riguardo a ogni possibile intervento chirurgico per il presidente nordcoreano.