Corea del Sud, allerta massima: imposta la legge marziale contro le "forze comuniste" nordcoreane

La Corea del Sud impone la legge marziale

Il presidente della Corea del Sud ha dichiarato la legge marziale d'emergenza. Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol ha dichiarato che la misura è necessaria per proteggere il Paese dalle "forze comuniste". "Per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato dichiaro con la presente la legge marziale di emergenza", ha affermato Yoon in un discorso trasmesso in diretta televisiva alla nazione.

Yoon ha accusato l'opposizione di attività "contro lo Stato". Questo "è un passo necessario per proteggere il Paese dalle "forze comuniste" durante le dispute parlamentari su una proposta di bilancio. "Senza riguardo per i mezzi di sostentamento del popolo, il partito di opposizione ha paralizzato il governo solo per il bene dell'impeachment, di indagini speciali e per proteggere il loro leader dalla giustizia".

Il ministro della Difesa sudcoreano ha disposto "una riunione dei comandanti" delle forze armate e "ha chiesto una maggiore vigilanza". Lo annuncia il ministero in una nota, dopo che il presidente Yoon Suk-yeol ha dichiarato la legge marziale di emergenza citando la necessità "di debellare le forze filo-nordcoreane e sostenere l'ordine costituzionale". Il ministro ha anche ordinato all'esercito "di rimanere in uno stato di guardia di emergenza".

Corea Sud, maggioranza e opposizione contro legge marziale

Maggioranza e opposizione in Corea del Sud sono unite nel condannare la legge marziale dichiarata dal presidente Yoon Suk-yeol. Han Dong-hoon, il capo del People Power Party al potere a Seul, ha definito "sbagliata" la mossa e ha assicurato che "la bloccherà" con il sostegno della gente, in base a una nota diffusa astretto giro dal messaggio tv di Yoon. Dello stesso tenore la risposta del Partito democratico, forza principale d'opposizione, che ha parlato di azione "incostituzionale", chiamando una convocazione d'urgenza dell'Assemblea nazionale, il parlamento di Seul.

Che cos'è la legge marziale

Ma che cos'è la legge marziale? Si tratta di un sistema di governo in cui le leggi ordinariamente in vigore in uno Stato vengono temporaneamente sospese e i tribunali militari vengono investiti di un ampio potere giudiziario. Può entrare in vigore in diversi casi: nel momento in cui una nazione viene colpita e si trova in uno stato di guerra, per eccezionali esigenze di ordine pubblico o dopo un golpe militare in cui uno Stato si instaura una dittatura di stampo militare. Di solito, la legge marziale riduce alcuni dei diritti normalmente garantiti ai cittadini: viene limitata la durata dei processi e si prescrivono sanzioni più severe rispetto alla legge ordinaria.