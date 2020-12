Coronavirus, 'possiamo combattere anche la variante', dice il Ceo di BioNTech

Il Ceo della farmaceutica tedesca BioNTech,Ugur Sahin, ha espresso molta fiducia sull’efficacia del vaccino Pfizer/BionTech anche contro una variante del Coronavirus che sta infettando rapidamente le persone in tutta Londra e nel sud dell'Inghilterra.

Funzionari del Regno Unito hanno avvertito che la nuova variante potrebbe essere fino al 70% più contagiosa rispetto ai vari ceppi già in circolazione. Più contagioso si ma nessuna prova indica sia più mortale.

Il numero uno del Gruppo ha sottolineato che gli esperimenti per capire l’efficacia anche su questo versante dovrebbero essere disponibili fra qualche settimana.

‘Al momento non sappiamo se il nostro vaccino è in grado di fornire protezione anche contro questa nuova variante-ha detto Sahin- ma, dal punto di vista scientifico, è altamente probabile che la risposta immunitaria di questo vaccino possa anche affrontare la nuova variante del virus soprattutto perchè ha il 99% delle proteine ​​che compongono la variante del virus rimangono le stesse dell'originale’.

Ci vorranno circa due settimane, secondo BioNTech, per ottenere i dati sull'efficacia del vaccino contro la variante.

Sahin ha insistito pure sulla rapidità con cui l'azienda potrebbe aumentare la produzione di un nuovo vaccino, qualora emergesse una mutazione significativa del Coronavirus.

“Se ci sarà bisogno-ha detto Sahin- possiamo iniziare direttamente a progettare un vaccino che imiti completamente questa nuova mutazione e potremmo essere in grado di fornire un nuovo vaccino, tecnicamente entro sei settimane".

Ma ha anche aggiunto che un fattore importante da considerare è la rapidità con cui vari enti regolatori, come la Food and Drug Administration statunitense e l'Agenzia europea per i medicinali, potrebbero autorizzare l'uso di un ipotetico nuovo vaccino.

È importante notare, come ha riferito il corrispondente medico di NPR Michaeleen Doucleff, che il Coronavirus è mutato continuamente durante la pandemia, con una media di una o due mutazioni al mese.

“Molte di queste mutazioni sono in quella che viene chiamata la proteina spike. Questo fa parte del virus che raggiunge e si lega alle cellule umane, che poi porta all'infezione", ha detto Doucleff, aggiungendo che gli scienziati hanno scoperto che una delle mutazioni nella variante britannica consente al virus di legarsi più strettamente alle cellule umane. Nel complesso, ha detto che gli scienziati ritengono che questi cambiamenti "aiutino ad adattarsi agli esseri umani" e forse si diffondano più facilmente.

In risposta alla variante, le nazioni in Europa e in tutto il mondo hanno escluso i viaggiatori dal Regno Unito. Più di 40 paesi hanno imposto restrizioni ai viaggi causando ritardi nei porti e lunghe code nei tunnel che portano fuori dal Regno Unito.

Ma l’ottimismo di Big Pharma apre le porte alla speranza.