Coronavirus, AstraZeneca riprende i test sul vaccino nel Regno Unito

Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha ripreso la sperimentazione clinica nel Regno Unito del vaccino anti-Covid messo a punto dall'Universita' di Oxford. I test sui volontari erano stati interrotti mercoledi' scorso dopo che era stato riscontrato un effetto collaterale grave in uno di loro.

L'indagine del Comitato indipendente si è conclusa e, dunque, seguendo le raccomandazioni degli esperti e della Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), l'ente regolatorio britannico che ha dato l'ok non rilevando problemi di sicurezza, i trial clinici ricominceranno in tutto il Paese, annuncia l'università di Oxford in comunicato. Circa 18 mila volontari hanno ricevuto la somministrazione del vaccino.