Coronavirus, Brasile supera la Cina in morti. Bolsonaro: "Non faccio miracoli"

CORONAVIRUS, IN BRASILE OLTRE 5MILA MORTI. SUPERATA LA CINA

Il Brasile ha superato la Cina per numero di decessi legati al coronavirus. Stando ai dati diffusi dal ministero brasiliano della Sanità, nelle ultime 24 ore si sono registrati 474 decessi e 5.385 casi. Il bilancio nel Paese, il primo del Sud America a registrare un caso di Covid-19, è salito così a 5.017 morti e 71.886 contagi dall'inizio dell'emergenza. In Cina, stando ai dati ufficiali, i decessi sono 4.643.

CORONAVIRUS, BOLSONARO: 'AUMENTANO I CONTAGI? NON FACCIO MIRACOLI'

Mentre continuano a crescere i casi di Covid-19 in Brasile, nel Paese fanno discutere le nuove dichiarazioni del presidente Jair Bolsonaro che a un giornalista che gli chiedeva dell'aumento dei contagi ha risposto di non poter fare miracoli. "Mi dispiace. Cosa dovrei fare? Sono Messia, ma non faccio miracoli", ha risposto Bolsonaro al cronista riferendosi al suo secondo nome, Messias appunto, che tradotto significa Messia. Il presidente brasiliano è da settimane al centro delle polemiche per le sue posizioni sul lockdown, che ritiene eccessivo sotto l'aspetto di alcune misure. Bolsonaro ha sempre ribadito di auspicare un ritorno alla normalità al più presto. Il nuovo ministro della Sanità, Nelson Teich, ha proposto di allentare le misure, mentre il suo predecessore e fautore di una rigida applicazione del lockdown, Luiz Henrique Mandetta, è stato rimosso.