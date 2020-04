Coronavirus, Moon Jae In: ‘Corea del Sud si prepari al crollo dell’economia’

Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, si è dichiarato preoccupato per la situazione economica del Paese, citando i dati in calo forniti dalla banca centrale sudcoreana, e ha espresso la volontà di progettare un sistema di contenimento dei danni per far ripartire i consumi.

Anche l'economia della Corea del Sud si trova a fare i conti con gli effetti della pandemia di Sars-Cov-2 e ad affrontare un ulteriore crollo dell'economia nel secondo trimestre. Stando all'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, il presidente sudcoreano Moon Jae In ha chiesto di accelerare il lancio di misure per aumentare la spesa pubblica e contrastare l'impatto economico del nuovo coronavirus.

"Dobbiamo prima di tutto diventare un governo veloce. Il danno aumenterà e le difficoltà delle persone e delle imprese diventeranno più gravi se le misure sono attuate in ritardo" ha affermato Moon. La banca centrale del paese ha registrato una contrazione economica dell'1,4 per cento nel primo trimestre, quando si è avvertita la ricaduta della pandemia di coronavirus, che ha segnato la sua contrazione più grave dalla crisi finanziaria del 2008.

Durante una riunione del gabinetto, Moon ha avvertito che la situazione peggiorerà, indicando un previsto crollo della crescita economica nel secondo trimestre. "Lo stato dell'economia reale e l'impatto sull'occupazione, per il momento, sono sempre più preoccupanti", ha aggiunto il presidente, affermando che la fine delle turbolenze economiche è "imprevedibile".

La Corea del Sud, la quarta economia dell'Asia, dipende in larga misura da esportazioni. Semiconduttori, prodotti petrolchimici, automobili, navi, macchinari, smartphone e schermi piatti sono i suoi principali prodotti di esportazione. Moon ha anche citato un significativo calo delle esportazioni e ha affermato che un terzo pacchetto di bilancio straordinario aggiuntivo nelle opere includerebbe un piano globale per promuovere il consumo interno.

Nel primo trimestre 2020, secondo la banca centrale, i consumi sono diminuiti del 6,4 per cento rispetto al quarto trimestre dell'anno scorso. Il governo prevede di tenere una sessione plenaria mercoledì per discutere il budget aggiuntivo proposto.