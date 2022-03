Crisi Ucraina-Russia, aggiornamenti oggi. Colloqui Kiev-Mosca slittano

Guerra Ucraina-Russia, tutti gli ultimi aggiornamenti

Ucraina: da Cina "ruolo costruttivo" per attenuare situazione 10.02

La Cina non si sbilancia sulla possibilita' di fare da mediatore tra Russia e Ucraina per un cessate il fuoco, ma dichiara che "continuera' a svolgere un ruolo costruttivo per l'attenuazione della situazione in Ucraina". In risposta a una domanda diretta sulla possibilita' di adottare specifiche misure per il cessate il fuoco, il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha sottolineato che "la Cina ha sempre incoraggiato tutti gli sforzi diplomatici volti alla risoluzione pacifica della crisi ucraina, ha accolto con favore l'avvio dei negoziati di pace tra Russia e Ucraina e ha auspicato che le due parti continuino a mantenere il processo di dialogo e negoziazione" per una soluzione politica del conflitto. Ieri, al termine del colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva statale cinese Cctv, l'Ucraina aveva sollecitato la Cina a svolgere un'attivita' di mediazione per il cessate il fuoco con la Russia.

Ucraina: Kiev, elicotteri russi verso centrale nucleare, possibile attacco 09.31

"Abbiamo appena ricevuto informazioni che un gruppo di oltre 20 elicotteri russi con paracadutisti ha volato dalla regione di Mykolaiv verso la città di Voznesensk, dove si trova la centrale nucleare dell'Ucraina meridionale". A dirlo è il consigliere del ministro degli Interni Anton Gerashchenko su Telegram, secondo quanto riporta Interfax. "Forse ci sarà un attacco alla centrale nucleare. La Guardia Nazionale è pronta a combattere".

Ucraina: tweet Papa, con la guerra tutto e' distrutto 09.05

"2 marzo, Mercoledi' delle Ceneri, Giornata di preghiera e digiuno per la pace in #Ucraina. #PreghiamoInsieme". Lo scrive Papa Francesco in tweet sull'account Pontifex corredato da una foto che recita: "Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: 'mai piu' la guerra!'; 'con la guerra tutto e' ditrutto!'. Infondi in noi il coraggio di costruire la pace . Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte doi dialogo e di riconciliazione , perche' vinca finalmente la pace. Amen". Nell'account Pontifex in inglese, lo stesso messaggio, e' anche in lingua russa e Ucraina.

Ucraina: colloqui Kiev-Mosca slittano 09.00

Stando a una fonte interpellata dall'agenzia di stampa Interfax e' "improbabile" che ci saranno colloqui tra una delegazione russa e una Ucrainain queste ore. "Molto probabilmente, cio' accadra' alla fine della settimana". Quando? "Uno scenario piu' realistico e' una data piu' vicina a venerdi' se la parte Ucraina dara' una risposta affermativa oggi o domani", ha fatto sapere la fonte sentita da Interfax. La Tass sottolinea che i colloqui "non sono stati cancellati ma rinviati".

Ucraina: Zelensky, Russia vuole cancellare Paese e sua storia 08.45

La Russia vuole "cancellare" l'Ucraina e la sua storia. Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo video messaggio in cui invita gli ebrei a "non rimanere in silenzio", dopo gli attacchi russi vicino a Babi Yar, luogo di un massacro nazista nei pressi di Kiev. "Hanno l'ordine di cancellare la nostra storia, cancellare il nostro Paese, cancellare tutti noi", ha continuato Zelensky, esortando i Paesi di tutto il mondo a "non rimanere neutrali".

Ucraina: Zelensky, uccisi quasi 6 mila russi da inizio guerra 08.37

In un nuovo video messaggio, diffuso anche sul suo canale Telegram, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che le forze di Kiev hanno ucciso quasi 6 mila russi in questi 6 giorni di conflitto e ha ammonito Mosca che "non puo' vincere con bombe e missili".

Ucraina: Gb, russi in difficolta', bombardamenti peggioreranno 08.40

I bombardamenti russi probabilmente "peggioreranno" e al presidente Vladimir Putin "non interessa" delle sanzioni occidentali. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, intervistato da Sky News, mentre il conflitto in Ucraina entra nel settimo giorno. Secondo il ministro, l'invasione russa "e' considerevolmente in ritardo" e le forze di Mosca "stanno subendo perdite". "Quello che abbiamo visto e' che le tattiche dei russi non erano corrette", ha sottolinea Wallace, "erano piuttosto fiduciosi che avrebbero preso molte di citta' nel giro di poche ore, non di giorni".

Ucraina, von der Leyen: chi fugge da bombe Putin e' benvenuto in Ue 08.28

"L'Europa e' al fianco di coloro che hanno bisogno di protezione. Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti in Europa. Forniremo protezione a coloro che cercano riparo e aiuteremo coloro che cercano un modo sicuro per tornare a casa". Lo dichiara la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che oggi ha proposto l'adozione della direttiva per la protezione temporanea. "Con una mossa storicamente senza precedenti, la Commissione propone oggi di garantire protezione immediata nell'Ue a coloro che fuggono dall'Ucraina. A tutti coloro che fuggono dalla guerra sara' garantito uno status sicuro e l'accesso a scuole, cure mediche e lavoro", ha spiegato il vice presidente, Margarits Schinas. "Allo stesso tempo, stiamo lavorando per facilitare l'effettivo attraversamento delle frontiere per le persone e i loro animali domestici, con i necessari controlli di sicurezza. I tempi si stanno abbattendo pesantemente su di noi, ma l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri stanno dimostrando senza ombra di dubbio che siamo pronti a essere solidali con l'Ucraina", ha aggiunto. "Sono orgogliosa di come l'Ue e gli Stati membri stiano dando sostegno immediato a coloro che provengono dalle orribili minacce di guerra. Con le nostre proposte di oggi, daremo agli Stati membri ulteriore capacita' di gestire questa crisi in modo ordinato ed efficace", commenta la commissaria europea agli Affar generali, Ylva Johansson. "Garantiremo i diritti di soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e l'alloggio alle persone bisognose e infine con le linee guida faremo in modo che coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina possano raggiungere l'Ue rapidamente, senza lunghe formalita' alle frontiere", aggiunge.

Ucraina: Mosca annuncia, preso il pieno controllo di Kherson 08.00

Le Forze armate russe hanno preso il pieno controllo della citta' di Kherson, nel Sud dell'Ucraina. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca, come riporta l'agenzia Ria Novosti.

Ucraina: Onu, almeno 136 civili uccisi, tra cui 13 bambini 07.30

Sono almeno 136 i civili uccisi finora nell'operazione russa in Ucraina iniziata lo scorso giovedi', secondo quanto riportano le Nazioni Unite. Tra i morti si ritiene ci siano almeno 13. I feriti sono invece circa 400. Una portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, si e' pero' detta convinta che il bilancio delle vittime sia molto piu' alto. Le cifre del governo ucraino, invece, parlando di 352 civili uccisi e 1.684 feriti.

