Ecuador, ucciso a colpi di pistola Villaviciencio. Agguato durante un comizio

Ecuador, terrore nella capitale Quito. Il comizio di Villaviciencio finisce nel dramma

Ucciso in un agguato durante un comizio Fernando Villaviciencio, era uno dei candidati alle presidenziali in Ecuador. A pochi giorni dall'apertura dei seggi, mentre concludeva un comizio della sua campagna elettorale nella capitale Quito, Villaviciencio è stato ucciso a colpi di pistola da sconosciuti. L'ufficio del procuratore generale ha poi comunicato che un sospetto attentatore è stato arrestato ma è morto in seguito alle ferite riportate. Villaviciencio aveva 59 anni ed era un giornalista. Era anche membro dell'Assemblea nazionale del Paese e uno degli otto candidati alla presidenza dell'Ecuador nell'imminente voto del 20 agosto.