Elezioni Catalogna, maggioranza assoluta agli indipendentisti. Sanchez trema

I partiti indipendentisti hanno rafforzato la loro maggioranza nel Parlamento regionale e confermano il loro potere in Catalogna. Anche se il candidato del Partito socialista del premier Sanchez, l'ex ministro della salute Salvador Illa, e' in testa per voti ottenuti, l'impresa di scalzare gli indipendentisti dal Parlamento di Barcellona, dove dominano dal 2015, non e' riuscita, nonostante l'astensionismo (oltre il 46% ha rinunciato ad andare a votare) e le difficolta' del voto in piena pandemia. Al Parlamento saranno rappresentati otto partiti, un record per l'assemblea catalana da quando ha ottenuto l'autonomia nel 1980. Si tratta di Psc, Erc, JxCat, Vox, Cup, En Comu' Podem e Ciudadanos e del Ppc che pero' restera' nel gruppo misto. Dopo lo spoglio di oltre il 90% delle schede, Illa ha ottenuto il 23% dei voti e 33 seggi (su un totale di 135); poiche' pero' tutti i partiti separatisti hanno dichiarato che non faranno accordi con il Psc, non potra' diventare il presidente della regione da 7,8 milioni di abitanti.

Tre anni dopo il fallimento del loro tentativo di separarsi dalla Spagna dopo un partecipatissimo referendum mai autorizzato da Madrid, e le conseguenti condanne dei leader, i partiti separatisti non sono stati particolarmente penalizzati dalle divisioni al loro interno e, sommati assieme, i voti ottenuti superano la maggioranza assoluta (47,5% nelle precedenti elezioni del 2017). La Sinistra repubblicana di Catalogna (ERC) ha ottenuto 33 seggi, mentre Insieme per la Catalogna (JxC), il partito dell'ex presidente oggi europarlamentare e "esiliato" in Belgio Carles Puidgemont ne avra' 32, e i radicali della Cup (Candidatura di Unita' popolare) 9. In tutto, quindi 74 seggi contro i precedenti 70; per governare, dovranno superare le loro divergenze. Il favorito per la presidenza appare il candidato di Erd Pere Aragones.