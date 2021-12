Epstein, spuntano foto con la regina: feste private nelle dimore di Elisabetta

Epsteine e Maxwell nelle dimore della regina Elisabetta per le feste private del principe Andrea, le foto mostrate al processo

Al processo contro Ghislaine Maxwell, in corso a New York, spunta una foto in cui la complice di Jeffrey Epstein è ritratta accanto al finanziere newyorchese seduta - secondo quanto riferisce l'Indipendent - sulla panca che si trova davanti alla piccola baita fatta di tronchi della regina Elisabetta, nella tenuta scozzese di Balmoral.

Lo scatto risale al 1999, quando Epstein e Maxwell furono invitati dal principe Andrea, coinvolto nelle vicende del finanziere pedofilo morto suicida in carcere. Un secondo scatto senza data mostra la regina sorridente seduta sulla sua panchina preferita, mentre mangia con un piatto posato sulle sue ginocchia e, sulla balaustra della capanna, un bevanda con una fetta di limone.

Le fotografie fanno parte di una ventina di immagini mostrate al processo e che ritraggono Epstein e Maxwell in diverse occasioni, molte a bordo dell'aereo privato del finanziere soprannominato Lolita Express.

In occasione della foto sulla panchina della regina i due ospiti del principe Andrea soggiornarono, secondo il Daily Mail, nel castello di Balmoral. Epstein e Maxwell parteciparono anche a un party reale nel 2000 organizzato al castello di Windsor per celebrate i 40 anni del principe Andrea.