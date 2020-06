Firmata da Donald Trump una riforma della polizia

Donald Trump ha firmato oggi alla Casa Bianca, in mezzo alla tempesta contro le violenze della polizia, un ordine esecutivo per diminuire l’eccesso di comportamenti violenti da parte degli agenti.

L’obiettivo primario dell’ordine è quello di mettere un freno alle discussioni e convertire l’ira in azione e speranza. Da tre settimane, esattamente dopo la morte violenta di George Floyd, l’Amministrazione Trump è stata messa sotto pressione e gli episodi di saccheggi e violenze nelle città americane sono stati infiniti. Dopo la morte di un altro afroamericano per mano della polizia, un episodio definito da Trump ’molto inquietante’, bisognava assolutamente correre ai ripari. Anche perchè da più parti si chiedeva lo smantellamento della polizia e la riduzione dei budget.Nel confermare il suo totale disaccordo con le richieste della piazza di smantellare molti dipartimenti di polizia Trump ha detto che ‘la maggioranza degli agenti sono professionisti e rischiano ogni giorno la vita per gente che nemmeno conoscono, fanno uno dei lavori più rischiosi al mondo’.

‘Legge ed ordine ma pure giustizia e sicurezza devono essere riportate a livello nazionale-ha confermato il Presidente-e per questo è importante alzare il livello degli standard dei dipartimenti di polizia ed aumentare la loro trasparenza, ma non ridurremo i fondi alla polizia’.

Tra le misure dell’ordine vi sono sovvenzioni federali ai dipartimenti che portano avanti buone pratiche di comportamento; una base di dati in cui sono presenti agenti che hanno commesso reati e un elenco di quegli ufficiali che collaborano senza violenza alcuna con gli assistenti sociali per affrontare i casi di tossicodipendenti e senzatetto.

Apparentemente l’ordine non indica specificatamente l’eliminazione della immobilizzazione al collo, una proposta difesa a forza dai democratici. E nemmeno sono previsti training per evitare qualsiasi tipo di pregiudizio razziale e tantomeno l’obbligatorietà di telecamere addosso agli agenti.

Ma in ogni caso l’Ordine sembra essere un primo passo di miglioramento del sistema poliziale americano. Anche se, sicuramente, per cambiare un modus operandi di una certa parte della polizia, ci vorranno anni di cambiamenti.