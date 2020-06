Francia, la stima di Le Maire: "Nel 2020 calo del pil dell'11%"

Il governo di Parigi per il 2020 registra un calo dell'11% del Pil francese a causa del coronavirus e del blocco delle attività imposto per arginare i contagi. Lo ha riferito il ministro dell'Economia Bruno Le Maire a Rtl. In base alla previsione finora il Pil risultava in discesa dell'8%. "Lo shock economico è estremamente brutale", ha detto Le Maire, "ma sono assolutamente convinto che ci sarà un rimbalzo della crescita nel 2021".