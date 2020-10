Francia: mostrò le vignette di Maometto in classe, prof decapitato in strada

E' morto l'aggressore abbattuto a colpi di pistola dalla polizia a Conflans-Sainte Honorine, nei pressi di Parigi, dopo aver decapitato un altro uomo con un coltello da cucina. Lo riferisce Le Parisien. Secondo la testata francese, la vittima era un insegnante della scuola presso la quale è stato trovato il cadavere, e l'assassino era il padre di un suo allievo. Secondo il quotidiano parigino, la vittima aveva recentemente tenuto una lezione ai suoi studenti sulla libertà di espressione e aveva mostrato le caricature di Maometto. L'assassino era stato bloccato dalla polizia con il coltello in mano mentre cercava di fuggire in direzione della vicina città di Eragny (Val-d'Oise) e, all'intimazione di posare l'arma, aveva aggredito gli agenti. Gli sminatori sono sul posto per verificare che l'omicida non abbia addosso ordigni esplosivi.