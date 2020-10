Francia, Sarkozy sotto accusa: "Prese soldi dalla Libia per l'elezione"

Nuova incriminazione per l'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, accusato stavolta di "associazione a delinquere" per il sospetto che abbia ricevuto finanziamenti dal regime libico durante la campagna elettorale del 2007. Dieci giorni fa l'ex presidente era stato ascoltato dai giudici. Nel corso di un suo precedente interrogatorio, nel giugno 2019, Sarkozy si era detto "assolutamente innocente".

I magistrati indagano sui pagamenti in contanti effettuati dal regime libico tramite uno dei suoi ex collaboratori, Thierry Gaubert. L'inchiesta e' partita nel 2012 con la pubblicazione, su Mediapart, di un documento che avrebbe voluto dimostrare che la campagna di Nicolas Sarkozy fu finanziata dal regime di Moammar Gheddafi. In sette anni di inchiesta, i magistrati hanno raccolto una serie di indizi inquietanti, ma nessuna pistola fumante. Pero' questi movimenti sospetti di denaro hanno portato, ad oggi, a nove incriminazioni.